Общество

14 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 7 по 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений, изъяли 14 единиц оружия и 13 боеприпасов..

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.