В псковский аэропорт поступила новая техника

В международный аэропорт Псков имени княгини Ольги поступила новая техника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аэропорта.
Фото: международный аэропорт Псков имени княгини Ольги
В распоряжение авиагавани поступили два самоходных трапа для посадки и высадки пассажиров, экипажа и техперсонала.
Отмечается, что это позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров.
Напомним, что в 2024 году пассажиропоток через псковский аэропорт увеличился на 8,2% и составил более 120 000 человек.