Общество

Псковским курсантам напомнили о наследии Лермонтова в честь 210-летия со дня рождения поэта

Заведующая отделом абонемента областной универсальной научной библиотеки Светлана Галактионова выступила перед курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России с лекцией, которая была посвящена жизни и творчеству русского поэта, прозаика, драматурга, музыканта, художника, офицера Михаила Лермонтова (1814–1841). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Курсанты узнали интересные подробности его биографии, услышали отрывки из известных произведений. В мероприятии звучали не только стихи и проза великого поэта, но и отрывки из писем, дневников и воспоминаний современников о нем.

Организатором творческого мероприятия выступили женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России вместе с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени Валентина Курбатова.