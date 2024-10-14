Общество

Большинство респондентов ПЛН не собираются присоединяться к субботникам

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей считают, что все горожане не обязаны принимать участие в субботниках. Это следует из опроса, в котором приняли участие 282 человека.

Большинство респондентов ответили, что у них есть своя работа и они платят налоги в бюджет, из которого должна организовываться уборка территорий. Примечательно, что за год число респондентов, выбравших такой ответ, почти не поменялось. Их количество составило 55,52% в 2023 году и 54,96% в 2024 году.

В 2023 году 21,03% проголосовавших в аналогичном опросе считали, что субботники нужны повсеместно, при этом сложно поверить, что это осуществимо. А в 2024 году псковичи стали более оптимистичными, и количество таких ответов снизилось до 9,57%.

Число псковичей, которые считают, что убираться должны все, и они сами в том числе, в 2024 году выросло почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Их количество составило 16,67%, тогда как в прошлом году - 9,31%.

Псковичи, ответившие, что уборка — это работа муниципальных служб, в 2024 году составили 10,28% от числа респондентов. В то время как в 2023 году этот показатель был почти вдвое меньше — 5,52%.

Респондентов, считающих, что убираться необязательно и нужно предоставить субботники на совесть самих граждан, снизилось по сравнению с 2023 годом. Тогда количество таких ответов от общего числа составило 7,24%. В 2024 году выбравших этот вариант ответа стало 5,32%.

Количество считающих, что к субботникам нужно привлекать только работников бюджетной сферы и учащихся, выросло. Их количество составило 1,42%, тогда как в прошлом году этот показатель остановился на отметке в 0,69% от общего числа респондентов.

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