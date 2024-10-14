Общество

Школу №18 закроют на 9-дневный карантин

Школу №18 закроют на карантин с 15 до 24 октября, сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с предписанием №465 от 14 октября Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управления Роспотребнадзора по Псковской области деятельность МБОУ "СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова" временно приостановлена с 15 октября по 24 октября. Школа переходит в дистанционный режим обучения», - указано в публикации.

Информацию о расписании занятий до обучающихся доведут классные руководители на учебной платформе «Сферум».