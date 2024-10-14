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Общество

Псковский облсовпроф участвует в семинаре по социальному партнерству в Казани

15.10.2024 18:39|ПсковКомментариев: 0

В Казани с 14 по 18 октября проходит всероссийский семинар-совещание профсоюзного актива и специалистов по социально-экономическим вопросам и социальному партнерству. От Псковского облсовпрофа участие в семинаре принимает председатель Молодежного совета Светлана Артемьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Участников ожидает насыщенная программа: лекции по макроэкономической динамике развития Республики Татарстан от первого заместителя министра экономики Республики Татарстан Олега Пелевина, вопросы о текущей ситуации в экономике РФ и задачах профсоюзов.

Также участников еще ждет круглый стол «Корпоративный уровень социального партнерства: практика и проблемы».

«Данные семинары — это возможность обмена опытом с регионами по вопросам социального партнерства. Эти встречи позволяют проводить общую позицию и вырабатывать общее мнение профсоюзного движения России», — выразил мнение лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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