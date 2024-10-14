Общество

Каждый третий пскович писал заявление на увольнение в порыве эмоций – опрос

Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 48% мужчин и лишь 20% женщин. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждому третьему псковичу (34%) знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (48% против 20% соответственно).

Практически каждого второго (52%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (78%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (51%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».