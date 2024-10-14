Общество

Восемь человек удостоены звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды педагогам, которые получили звание «Заслуженный педагогический работник». Церемония состоялась 15 октября в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«В нашем педагогическом сообществе много талантливых и неравнодушных людей. Благодаря вашему труду, а также поддержке президента и реализации национальных проектов мы многого достигли в образовании. Но предстоит сделать еще больше», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил важность создания комфортных условий для работы педагогов и обучения детей в современных школах. В этом году на поддержку образования в Псковской области предусмотрено 166 миллионов рублей.

В числе награжденных учитель географии Новоржевской средней школы Татьяна Аверкина, учитель русского языка и литературы Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Вера Васильева, преподаватель Великолукского политехнического колледжа Татьяна Матвеева, заместитель директора по учебной работе Псковского кооперативного техникума Марина Смирнова, учитель математики Псковской средней общеобразовательной школы № 9 Татьяна Федорова, воспитатель Псковского детского сада компенсирующего вида № 42 «Журавлик» Галина Фролова, заведующая Центром развития ребенка — Печорским детским садом «Березка» Наталья Цилько, а также учитель математики Писковской средней общеобразовательной школы Светлана Анисимова.

Обращаясь с ответным словом, Светлана Анисимова поблагодарила губернатора за достойную оценку труда педагогов, пожелала коллегам здоровья и удачи в непростой, но такой интересной работе.