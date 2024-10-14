Общество

Глава Усвятского округа: Муниципальные конкурсы проектов ТОС необходимы

В Усвятском муниципальном округе поддерживают активность территориальных общественных самоуправлений и считают необходимым оказывать им поддержку на муниципальном уровне. Об этом в эфире программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал глава Усвятского округа Дмитрий Петров.

«Понимаем. Я не хочу сказать, что это решение далось нам очень просто, исходя из финансовой составляющей. Но для себя мы поставили задачу, раз ТОСовское движение пошло на территорию района, это востребовано, это необходимо, и муниципальный конкурс - необходим», - сказал Дмитрий Петров и отметил, в 2024 году состоялся первый муниципальный конкурс с небольшой суммой.

Дмитрий Петров подчеркнул, что плановая система финансирования не отменяется, но при этом администрации необходимо стремиться к совместной реализации проектов с ТОС, чтобы экономить время и средства.