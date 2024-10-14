Общество

Михаил Ведерников: Сельское хозяйство в регионе из года в год уверенно развивается

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил многолетний добросовестный труд аграриев и вручил им ведомственные и региональные награды. Торжественная церемония чествования в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла во вторник, 15 октября, в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Сельское хозяйство Псковской области несмотря на все сложности, вызовы и ограничения из года в год уверенно развивается. Мы занимаем лидирующие позиции по Северо-Западу. Первое место по производству мяса, второе — по рапсу, третье — по молоку. И в этом ваша большая заслуга», — заметил Михаил Ведерников, обращаясь к собравшимся.

Глава региона также обратил внимание, благодаря поддержке президента страны, реализации национальных проектов регион смог переломить тенденцию по сокращению поголовья. «В прошлом году поголовье крупного рогатого скота увеличилось сразу же на 1,5 тысячи голов. В этом году на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Мы понимаем, что достаточно серьезные средства будут выделяться и в рамках новых национальных проектов, поэтому работы впереди много», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе торжественной церемонии работники агропромышленного комплекса получили из рук губернатора благодарности и почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

За личные заслуги в производстве высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной и молочной продукции звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» присвоено семи работникам АПК. Михаил Ведерников в торжественной обстановке вручил обладателям почетного звания нагрудные знаки и удостоверения к ним.

После вручения заслуженной награды главный ветеринарный врач «Племрепродуктора Назия» Ирина Тарасова поблагодарила власти региона за внимание к отрасли и высокую оценку труда. «Я в профессии 35 лет и хочу заверить, что ветеринарная служба будет стоять и дальше на страже эпизоотического благополучия как отдельных предприятий, так и региона в целом», — заключила она.

Напомним, недавно Псковская область получила высокую оценку федеральных экспертов по экспорту аграрной продукции. Регион занял 1-ое место в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала в 2023 году среди регионов со средним объемом производства продукции АПК. Результаты рейтинга были представлены Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации (Агроэкспорт). Региональный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется в Псковской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».