Общество

Помочь определить сорт груши в Овсище просят псковичей

Определить сорт груши, которая растет в микрорайоне Пскова Овсище, просят подписчиков в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

«У нас в Овсище растет старая груша, которая удивляет урожайностью даже в сложных условиях. Земля скудная, последние 50 лет под асфальтом, ухода почти нет, а она всё равно плодоносит, особенно в этом году. Если вы хорошо разбираетесь в садоводстве, помогите определить её сорт», - призвал подписчиков краевед Олег Ивченко.

Дерево растет у дома №1 на улице Алексея Алёхина.