Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе видеопоздравлений «Смотри, это Россия!»

Начался V сезон всероссийского конкурса видеопоздравлений «Смотри, это Россия!». Прием заявок стартовал 16 октября — в этот день в 1939 году медаль «Герой Советского Союза» стала «Золотой Звездой», символом мужества соотечественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тема сезона посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам нужно создать короткий видеоролик (до 3 минут) и загрузить его на RUTUBE, рассказывая о военном пути своих предков: где они служили, в каких битвах участвовали, какими наградами были отмечены и какие подвиги совершили. Также важно показать, как участники сохраняют память о своих героях.

«С каждым годом проект "Смотри, это Россия!“ набирает популярность. Мы рады, что нашли интересный формат, который увлекает детей, облегчая им изучение истории и культуры своей страны. Это одна из главных целей конкурса — объединить детей из разных регионов», — отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Участники смогут получить ценные советы на мастер-классах от профессионалов в области кино и блогинга.