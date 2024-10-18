Общество

Почти 550 га посевов для производства семян проверили в Псковской области

448,8 га посевов, предназначенных для производства семян сельскохозяйственных растений, проконтролировали при проведении выездных обследований в Псковской области специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Всего проконтролировали 2 329,7 га посевов, предназначенных для производства семян сельскохозяйственных растений (на территории Ленинградской области – 506,4 га, на территории Псковской области – 448,8 га, на территории Новгородской области – 153,9 га, на территории Вологодской области – 1 220,6 га).

Всего отобрали 192 пробы вегетативных частей растений в целях определения наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в посевах пшеницы, тритикале, рапса и в посадках картофеля.

По результатам исследований, проведенных Северо-Западным и Тверским филиалом «Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных», генетически модифицированные организмы (ГМО) и генетически модифицированные источники (ГМИ) не обнаружили.