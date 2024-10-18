Общество

Сотрудники службы криминалистики провели занятие для псковских студентов

В честь Дня образования службы криминалистики сотрудники регионального следственного управления провели практическое занятие с учащимися Псковского государственного университета. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал CУ СК РФ по ПСковской области

В ходе встречи следователи-криминалисты поделились личным опытом раскрытия и расследования преступлений, подследственным органам Следственного комитета Российской Федерации, привели примеры из своей практики. Будущим юристам рассказали о тактике проведения осмотра места происшествия, особенностях обнаружения и изъятия следов, фотографирования, а также о современных возможностях использования криминалистической техники.

В завершение занятия студенты смогли задать вопросы о практическом применении криминалистической техники и поблагодарили следователей-криминалистов за интересную встречу.

Напомним, что сегодня, 19 октября, в России отмечается 70 лет со Дня образования криминальной службы Следственного комитета.