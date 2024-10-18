Общество

Эксперты рассказали, как в 2024 году встать на биржу труда

Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить пособие по безработице, кому оно полагается и какие документы потребуются, а также можно ли это сделать онлайн.

Для того чтобы официально стать безработным, получать пособие и предложения о работе, необходимо:

обратиться в ЦЗН лично или через «Госуслуги»;

написать заявление на получение статуса безработного;

предоставить пакет документов, состав которого варьируется в зависимости от конкретной ситуации.

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», безработными признают трудоспособных граждан, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости для поиска подходящей вакансии и готовы приступить к работе, пишет РИА Новости.

Чтобы россиянина официально признали безработным, нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и заявить о желании найти работу.

На биржу для признания его безработным может обратиться и уволенный сотрудник, и гражданин, который впервые ищет работу, и тот, кто хочет сменить место деятельности. При этом человек должен соответствовать определенным критериям:

его возраст — не моложе 16 лет;

он не занимается бизнесом;

не проходит военную службу;

не является членом фермерского хозяйства.

Для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, также есть возможность встать на учет на биржу. Но пособие по безработице они получать не будут, эта опция доступна только для граждан России.

После того как гражданин зарегистрировался в ЦЗН для поиска подходящей работы , если он соответствует установленным в законодательстве требованиям, органы службы занятости по месту жительства обязаны присвоить ему статус безработного. Они должны сделать это не позднее 11 дней со дня подачи документов. Но только в том случае, если ЦЗН за это время не сможет подобрать гражданину подходящую работу.

«В разных регионах России предусмотрены различные дополнительные выплаты при наличии статуса безработного. Существуют, например, городские доплаты к пособию, компенсации расходов на общественный транспорт, материальная помощь — как регулярная, так и единовременная», — сообщил адвокат Вадим Агеев.