Общество

Виктор Остренко: Молодежных ТОСов должно становиться больше

Молодежных территориальных общественных самоуправлений в Псковской области должно становиться больше. Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко по итогам ознакомления с лучшими практиками ТОС Псковского региона вместе с Молодёжным парламентом.

Фото здесь и далее из соцсетей Виктора Остренко

«Мы уверены, что молодежных ТОСов должно становиться больше. Это реальный и действенный инструмент для того, чтобы сделать территорию комфортнее для жизни — не только для себя, но и для будущих поколений. Важно поддерживать инициативы, которые позволяют людям объединяться и менять свою жизнь к лучшему», - отметил Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вице-спикер областного Собрания с Молодёжным парламентом посетили четыре ТОСа, каждый из которых оказался уникальным.

Они ознакомились с работой ТОС «Платишино», который находится в Красногородском районе. Руководителем является Надежда Иванова. ТОС уже успешно реализовал несколько инициатив: от ремонта здания, где сейчас находится музей, до проведения гуслиничного фестиваля и других ярких мероприятий.

Также они посетили ТОС «Копылок» (Пустошкинский район). Как отметил Виктор Остренко, многие активисты этого ТОСа живут в других регионах и даже странах, но это не мешает им помогать и участвовать в жизни деревни.

Помимо этого, группа посетила ТОС «Переслегино» в Великолукском районе. Здесь жители трёх многоквартирных домов объединились, чтобы совместными усилиями создать детскую площадку.

Последним они посетили ТОС «Фотьевский край», который выделяется молодым составом. Благодаря усилиям активистов территория у озера превратилась в полноценный пляж с инфраструктурой для отдыха. Руководитель - Ольга Федосеенко - является представителем Молодёжного парламента.