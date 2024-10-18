Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове становится все больше благоустроенных парков и мест для семейного или активного отдыха. Одними из планируемых к реставрации парков стали - сквер у гостиницы «Рижская» и отправленный на доработку парк 300-летия Прокуратуры. Как они будут обустроены? Что нужно псковичам и как этого достичь?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.

Трансляция завершена