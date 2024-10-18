Общество

Закрытие сезона фонтанов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сезон фонтанов торжественно закрыли в Пскове вечером в воскресенье, 20 октября. Шоу проходило в сквере имени 60-летия Октября.

Возле мультимедийного фонтана на Четырёх углах состоялся настоящий праздник для горожан и гостей города. В программе - яркие и красочные «фейерверки» воды, света, музыки, танца и огня. Перед собравшимися выступили ансамбль эстрадного танца «Сувенир & Бит», скрипачка Алиса Овчинникова и очаровательные вокалистки. В завершение вечера пришедшие смогли полюбоваться зажигательным фаер-шоу команды «Айрис». Сотни псковичей и гостей города пришли посмотреть на это фееричное событие.

Подробнее о закрытии сезона фонтанов в Пскове — в фоторепортаже Марины Игнатьевой.