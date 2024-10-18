Общество

Свыше 100 детей в Пскове болеют внебольничной пневмонией

103 школьника в Пскове болеют внебольничной пневмонией. Школы переведены на дистанционное обучение. В других муниципалитетах ситуация более стабильная. Перспектив введения карантинных или ограничительных мероприятий в других муниципальных образованиях сейчас не просматривается. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«В течение прошлой недели в городе Пскове у нас закрылись на карантин пять школ по причине высокого уровня заболеваемости внебольничной пневмонией, что, конечно же, весьма опасно и требовало особого внимания и своевременной реакции. В восьми школах города Пскова были закрыты 60 классов по причине заболеваемости ОРВИ, и всего болеющих детей в школах города у нас более 1 770 человек. 103 человека - случаи внебольничной пневмонии», - рассказал Андрей Ермаков.

В этой связи было принято решение «пусть и не популярное, но призванное стать эффективным»: на период с 21 по 25 октября текущего года во всех муниципальных и государственных образовательных организациях, а также в учреждениях дополнительного образования вплоть до окончания каникулярного периода осуществить реализацию программ с использованием дистанционных образовательных технологий, продолжил председатель комитета по образованию Псковской области.

Он отметил, что этот период позволит совокупно на две недели разобщить детей, что поможет предотвратить формирование очагов заболевания.

«Вместе с тем по Пскову ситуация, действительно, требовала реакции, по области мы видим динамику куда более незначительную. У нас в пяти школах шесть классов закрыто всего. Болеет ОРВИ порядка двух с половиной тысяч человек. 29 человек - внебольничная пневмония, то есть ситуация абсолютно контролируемая, перспектив введения карантинных или ограничительных мероприятий в других муниципальных образованиях сейчас не просматривается», – заключил председатель комитета.