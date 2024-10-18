Общество

Кокошники примерили полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков»

Полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» примерили русский образ А la Russ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Традиционный кокошник и павлодарский платок стали неотъемлемыми атрибутами стилизованной фотосессии.

«Согласно поверью, высокий кокошник — это праздничный кокошник. Именно его русские красавицы надевали, когда собирались на праздник. Полуфиналистки предстали в праздничных образах», - отметили организаторы фестиваля красоты.

Официальный визажист фестиваля - Марина Тращенкова.

Визажисты фестиваля:

Евгения Калью.

Ирина Степанова.

Маргарита Андреева.

Софья Михайлова.

Дарья Самсонова.

Аня Елистратова.

Ранее миссис Россия 2024 гран-при Кристина Ларченко провела мастер-класс для полуфиналисток фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024».