Кокошники примерили полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков»

Полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» примерили русский образ А la Russ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев
Традиционный кокошник и павлодарский платок стали неотъемлемыми атрибутами стилизованной фотосессии.
«Согласно поверью, высокий кокошник — это праздничный кокошник. Именно его русские красавицы надевали, когда собирались на праздник. Полуфиналистки предстали в праздничных образах», - отметили организаторы фестиваля красоты.
Официальный визажист фестиваля - Марина Тращенкова.
Визажисты фестиваля:
Ранее миссис Россия 2024 гран-при Кристина Ларченко провела мастер-класс для полуфиналисток фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024».