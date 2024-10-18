Общество

Цветы для Пскова

«Готовь сани летом, а телегу зимой!» - отметил глава Пскова Борис Елкин, рассказывая о необходимости осенью начинать подготовку к цветочному оформлению города. О том, какие растения увидят псковичи на улицах и в парках весной, где будут установлены новые вазоны, когда в Пскове появится дендролог и что планируется сделать по озеленению города, узнала Псковская Лента Новостей.

Тысячи тюльпанов

«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов», - сообщил Борис Елкин в своем ТГ-канале.

По его словам, в этом году планируется высадить более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных. Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций: клумбы в парках, скверах и на площадях.

Поэтому сейчас луковицы этих цветов высаживают в разных частях города Пскова: в Детском парке, Ботаническом саду и Дендропарке, в сквере Павших борцов, а также в скверах на площади Ленина, у Дома Советов, на площади Победы у памятника Неизвестному солдату, у гостиницы «Рижская» и в парковой зоне у Дома Офицеров. Весной тюльпаны появятся на площади Победы у стелы «Город воинской славы», в зеленых зонах у администрации города и по нечётной стороне Октябрьского проспекта, а также на клумбах в центре города и на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе, также в Крестах.

«Работы по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства на территории Пскова выполняет OОО "Квикойл Групп". В срок до 15 ноября будет произведена посадка 67 235 луковиц тюльпанов», - сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

По его словам, подрядчик закупил растения таких сортов, как First price, Mondial, Flash point, World bowl, Josep. Цветовая гамма тюльпанов обширна: красный, розовый, белый, фиолетовый…

Работа по украшению улиц и скверов Пскова цветами продолжится весной. «Оформлением клумб в городе в 2025 году будет заниматься подрядная организация, которая выиграет аукцион на выполнение работ по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства. До 5 мая на клумбы города, не задействованные при посадке тюльпанов, будет высажена рассада виолы - Анютины глазки. Эти же растения будут высажены и в цветочные вазоны», - добавил Алексей Саенко.

В прошлом году для Пскова было закуплено 15 новых уличных фигурных вазонов для цветов типа «мостик». Мнения у горожан о них было неоднозначным, но в отличие от плетеных ваз, несколько лет назад украшавших городские улицы, эти конструкции более «вандалоустойчивые» и при наличии богатой растительности выглядят достаточно красиво.

Кстати, эти арт-объекты появились и в новых благоустроенных локациях. «В следующем году планируется оформление новых цветочных вазонов на Сиреневом бульваре, установленных в 2024 году в рамках благоустройства этого сквера», - пояснил Алексей Саенко.

Зеленый Псков?

Ведется работа и по озеленению Пскова. Как пояснили в УГХ администрации города, в соответствии с Правилами благоустройства проходят работы по сносу, пересадке и посадке зеленых насаждений на территориях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Обследование зеленых насаждений проводит специальная комиссия при администрации города. Основание для работы комиссии - заявление заинтересованного лица в УГХ администрации Пскова.

«Основными задачами комиссии является обследование зеленых насаждений и определение соответствующих мероприятий в их отношении: необходимость сноса, обрезки, пересадки, посадки. По итогам обследования с целью предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, порчи имущества "Служба благоустройства города" проводит работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений», - пояснил Алексей Саенко.

К сожалению, в Пскове много аварийных деревьев, которые нужно сносить. Ранее, Борис Елкин отмечал, что «проблема старых деревьев в Пскове гораздо глубже, чем кажется». «Долгое время к этому вопросу относились без должного внимания. Пскову нужен дендролог, и мы ищем такого специалиста. А пока его нет, решаем проблему своими силами», - пояснял он в своем ТГ-канале в прошлом году.

С начала весны этого года комиссия провела более 240 обследований. В частности, речь идет о зеленых насаждениях на ул. Некрасова (от ул. Советской до ул. Воровского), в парке Строителей, в Финском парке и на Золотой набережной, вокруг детской площадки.

УГХ Пскова заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями. Сюда входит полив и санитарная обрезка деревьев и кустарников, а также лечение ран у растущих деревьев и их «подкормка» удобрениями.

Появляются на улицах Пскова и новые деревья: «В рамках благоустройства территорий в 2024 году были высажены: яблони декоративные, чубушник, пузыреплодник калинолистный, шиповник махровый, лапчатка кустарниковая, гортензия древовидная, форзиция средняя, ивы шаровидные, сирень. Посадка зеленых насаждений осуществляется по мере финансирования, в рамках лимитов бюджетных средств».

Что касается поиска дендролога, вакансия все еще является открытой. «Данному специалисту будет необходимо проводить дендрологические исследования зеленых насаждений, произрастающих на территории Пскова, планировать посадочные мероприятия, контролировать работы по уходу за деревьями и кустарниками», - озвучил обязанности нужного городу специалиста Алексей Саенко.

Пока же для планирования работ по озеленению города собираются нанимать сторонние организации. В частности, сейчас прорабатывается вопрос заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы озеленения Октябрьского проспекта.

Подрядчик должен будет проанализировать состояние озеленения объекта с указанием качественных и количественных показателей имеющихся зеленых насаждений, дать рекомендации по их реконструкции, а также разработать программу мероприятий по развитию системы озеленения объекта на 2024-2025 годы, основанных на современных тенденциях озеленения и благоустройства. Также он должен подготовить рекомендации по содержанию зеленых насаждений согласно разработанной схеме на срок не менее трех лет с момента реализации мероприятий. «При выделении финансирования на реализацию проекта, работы будут выполнены в перспективном периоде», - рассказал замглавы администрации Пскова.

Хочется надеться, что средства на, казалось бы, не первоочередную, но очень нужную для города работу найдутся, как найдется и хороший специалист, способный грамотно спланировать работу по озеленению городских улиц и скверов. И наш Псков, как в 80-е годы прошлого века снова станет одним из самых зеленых городов России.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН