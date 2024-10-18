Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
карта отдыха и туризма
Навстречу переменам бесплатное обучение
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
босиком по траве
Репортаж За достойный труд
велик могучим русский языка
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Общество 18.10.2024 12:072 «Дистант» из-за пневмонии: грозит ли Пскову эпидемия? 21.10.2024 17:510 Как взять кредит без поручителей и залога: пошаговая инструкция 21.10.2024 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2024 17:370 Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях 21.10.2024 17:360 Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 14 нелегальных мигрантов 21.10.2024 17:190 Комплекс «Силарон» попал в шорт-лист лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 15.10.2024 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 14.10.2024 14:510 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 14.10.2024 15:460 Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цветы для Пскова

21.10.2024 16:41|ПсковКомментариев: 1

«Готовь сани летом, а телегу зимой!» - отметил глава Пскова Борис Елкин, рассказывая о необходимости осенью начинать подготовку к цветочному оформлению города. О том, какие растения увидят псковичи на улицах и в парках весной, где будут установлены новые вазоны, когда в Пскове появится дендролог и что планируется сделать по озеленению города, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Тысячи тюльпанов

«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов», - сообщил Борис Елкин в своем ТГ-канале.

По его словам, в этом году планируется высадить более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных. Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций: клумбы в парках, скверах и на площадях.

Поэтому сейчас луковицы этих цветов высаживают в разных частях города Пскова: в Детском парке, Ботаническом саду и Дендропарке, в сквере Павших борцов, а также в скверах на площади Ленина, у Дома Советов, на площади Победы у памятника Неизвестному солдату, у гостиницы «Рижская» и в парковой зоне у Дома Офицеров. Весной тюльпаны появятся на площади Победы у стелы «Город воинской славы», в зеленых зонах у администрации города и по нечётной стороне Октябрьского проспекта, а также на клумбах в центре города и на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе, также в Крестах.

«Работы по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства на территории Пскова выполняет OОО "Квикойл Групп". В срок до 15 ноября будет произведена посадка 67 235 луковиц тюльпанов», - сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

По его словам, подрядчик закупил растения таких сортов, как First price, Mondial, Flash point, World bowl, Josep. Цветовая гамма тюльпанов обширна: красный, розовый, белый, фиолетовый…

Работа по украшению улиц и скверов Пскова цветами продолжится весной. «Оформлением клумб в городе в 2025 году будет заниматься подрядная организация, которая выиграет аукцион на выполнение работ по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства. До 5 мая на клумбы города, не задействованные при посадке тюльпанов, будет высажена рассада виолы - Анютины глазки. Эти же растения будут высажены и в цветочные вазоны», - добавил Алексей Саенко.

В прошлом году для Пскова было закуплено 15 новых уличных фигурных вазонов для цветов типа «мостик». Мнения у горожан о них было неоднозначным, но в отличие от плетеных ваз, несколько лет назад украшавших городские улицы, эти конструкции более «вандалоустойчивые» и при наличии богатой растительности выглядят достаточно красиво.

Кстати, эти арт-объекты появились и в новых благоустроенных локациях. «В следующем году планируется оформление новых цветочных вазонов на Сиреневом бульваре, установленных в 2024 году в рамках благоустройства этого сквера», - пояснил Алексей Саенко.

Зеленый Псков?

Ведется работа и по озеленению Пскова. Как пояснили в УГХ администрации города, в соответствии с Правилами благоустройства проходят работы по сносу, пересадке и посадке зеленых насаждений на территориях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Обследование зеленых насаждений проводит специальная комиссия при администрации города. Основание для работы комиссии - заявление заинтересованного лица в УГХ администрации Пскова.

«Основными задачами комиссии является обследование зеленых насаждений и определение соответствующих мероприятий в их отношении: необходимость сноса, обрезки, пересадки, посадки. По итогам обследования с целью предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, порчи имущества "Служба благоустройства города" проводит работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений», - пояснил Алексей Саенко.

К сожалению, в Пскове много аварийных деревьев, которые нужно сносить. Ранее, Борис Елкин отмечал, что «проблема старых деревьев в Пскове гораздо глубже, чем кажется». «Долгое время к этому вопросу относились без должного внимания. Пскову нужен дендролог, и мы ищем такого специалиста. А пока его нет, решаем проблему своими силами», - пояснял он в своем ТГ-канале в прошлом году.

С начала весны этого года комиссия провела более 240 обследований. В частности, речь идет о зеленых насаждениях на ул. Некрасова (от ул. Советской до ул. Воровского), в парке Строителей, в Финском парке и на Золотой набережной, вокруг детской площадки.

УГХ Пскова заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями. Сюда входит полив и санитарная обрезка деревьев и кустарников, а также лечение ран у растущих деревьев и их «подкормка» удобрениями.

Появляются на улицах Пскова и новые деревья: «В рамках благоустройства территорий в 2024 году были высажены: яблони декоративные, чубушник, пузыреплодник калинолистный, шиповник махровый, лапчатка кустарниковая, гортензия древовидная, форзиция средняя, ивы шаровидные, сирень. Посадка зеленых насаждений осуществляется по мере финансирования, в рамках лимитов бюджетных средств».

Что касается поиска дендролога, вакансия все еще является открытой. «Данному специалисту будет необходимо проводить дендрологические исследования зеленых насаждений, произрастающих на территории Пскова, планировать посадочные мероприятия, контролировать работы по уходу за деревьями и кустарниками», - озвучил обязанности нужного городу специалиста Алексей Саенко.

Пока же для планирования работ по озеленению города собираются нанимать сторонние организации. В частности, сейчас прорабатывается вопрос заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы озеленения Октябрьского проспекта.

Подрядчик должен будет проанализировать состояние озеленения объекта с указанием качественных и количественных показателей имеющихся зеленых насаждений, дать рекомендации по их реконструкции, а также разработать программу мероприятий по развитию системы озеленения объекта на 2024-2025 годы, основанных на современных тенденциях озеленения и благоустройства. Также он должен подготовить рекомендации по содержанию зеленых насаждений согласно разработанной схеме на срок не менее трех лет с момента реализации мероприятий. «При выделении финансирования на реализацию проекта, работы будут выполнены в перспективном периоде», - рассказал замглавы администрации Пскова.

Хочется надеться, что средства на, казалось бы, не первоочередную, но очень нужную для города работу найдутся, как найдется и хороший специалист, способный грамотно спланировать работу по озеленению городских улиц и скверов. И наш Псков, как в 80-е годы прошлого века снова станет одним из самых зеленых городов России.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

Теги: #цветы #озеленение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 28 человек
21.10.2024, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2024, 17:420 В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места ДТП. ФОТО 21.10.2024, 17:370 Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях 21.10.2024, 17:360 Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 14 нелегальных мигрантов
21.10.2024, 17:300 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом 21.10.2024, 17:190 Комплекс «Силарон» попал в шорт-лист лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards 21.10.2024, 17:150 Иван Белугин: На локнянскую землю пришел работать в интересный период 21.10.2024, 17:040 В Невеле из-за аварии приостановлена работа котельной
21.10.2024, 17:000 Свыше 100 детей в Пскове болеют внебольничной пневмонией  21.10.2024, 16:510 «Экспресс-ВЛГАФК» сыграет в финальном этапе «Первой лиги» в Новороссийске 21.10.2024, 16:460 До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2024, 16:411 Цветы для Пскова
21.10.2024, 16:350 Закон о регулировании продажи алкоголя поступил на рассмотрение в областное Собрание 21.10.2024, 16:260 Александр Борисов предложил установить в Пскове памятник Барклаю-де-Толли, который решили демонтировать рижские власти 21.10.2024, 16:120 Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит 21.10.2024, 15:560 Расторжение контракта с поставщиком геотекстиля в Псковской области признали законным
21.10.2024, 15:500 Псковские каратисты завоевали три «бронзы» на международном турнире 21.10.2024, 15:330 Об императорах и капусте: интернет-пользователям доступна новая «Михайловская пушкиниана» 21.10.2024, 15:170 О сохранении казачьих традиций на Псковской земле рассказал атаман 21.10.2024, 15:040 Мужество непопулярных решений
21.10.2024, 15:020 Труппа Псковского театра драмы выехала на гастроли в Ижевск 21.10.2024, 15:000 Нетрезвого водителя автомобиля Nissan остановили в Великих Луках 21.10.2024, 14:420 Часть несущей стены обрушилась в жилом доме в Гдове 21.10.2024, 14:310 Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 4 января
21.10.2024, 14:250 Невельчанку подозревают в фиктивной регистрации россиян 21.10.2024, 14:180 Открытые тренировки по борьбе для пап и детей состоялись в Псковской области 21.10.2024, 14:080 Отличие боевых искусств от единоборств разъяснили псковичам 21.10.2024, 13:560 Навигация до Талабских островов завершится 4 ноября
21.10.2024, 13:480 Жилой дом горел в псковской деревне Череха 21.10.2024, 13:470 Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения 21.10.2024, 13:400 Холдинг Т1 разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков 21.10.2024, 13:312 Производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты
21.10.2024, 13:300 Поганкины палаты и музей-квартира Ленина в Пскове закрыты для гостей 21 октября 21.10.2024, 13:210 Магазины «Великолукского мясокомбината» в Невеле продолжат работу 21.10.2024, 13:140 Последний шанс: выставка «Десять веков русской архитектуры» заканчивает работу в Пскове 21.10.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек»
21.10.2024, 12:560 Закрытие сезона фонтанов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ  21.10.2024, 12:550 Цена золота обновила рекорд, поднявшись до $2748 за унцию 21.10.2024, 12:540 «Инопланетные» грибы нашли в лесах Псковской области 21.10.2024, 12:500 «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски
21.10.2024, 12:470 Фотофакт: Псковичка запечатлела комету «Цзыцзиньшань» с горы Соколиха 21.10.2024, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски 21.10.2024, 12:340 Великолучане попались на краже продуктов из магазина 21.10.2024, 12:290 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек»
21.10.2024, 12:190 Сольный концерт Миланы Егоровой ко Дню матери состоится в Пскове 21.10.2024, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с атаманом «Западного казачьего резерва» 21.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 октября 21.10.2024, 11:550 Две фальшивые купюры по 100 евро обнаружили в Пскове
21.10.2024, 11:450 На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей 21.10.2024, 11:330 Коллекцию «золотых видов» открыл в Сети музей-заповедник «Михайловское» 21.10.2024, 11:220 «Пахнут грибами»: ризопогон нашли в псковском лесу 21.10.2024, 11:150 Теннисисты Nordman заняли пьедестал в мужском разряде на чемпионате Пскова
21.10.2024, 11:140 Артиллерийский снаряд идентифицировали в Великолукском районе 21.10.2024, 10:570 Пожар в арке пятиэтажного жилого дома ликвидировали в Пскове 21.10.2024, 10:540 Скорость ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» с 21 октября 21.10.2024, 10:370 «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски
21.10.2024, 10:340 Навстречу переменам: ТПП Псковской области приглашает пройти бесплатное обучение 21.10.2024, 10:250 Женщина пострадала во время пожара на улице Мичуринской в Пскове 21.10.2024, 10:190 Зональные соревнования по футболу спартакиады «Твой выбор» открылись в Пскове 21.10.2024, 10:170 Более 400 великолучан поучаствовали в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма»
21.10.2024, 10:070 Команда Всероссийской инспекции системы профилактики сиротства уполномоченного при президенте работает в Пскове 21.10.2024, 10:020 Сбер: Псковичи в два раза увеличили спрос на образовательные кредиты 21.10.2024, 09:560 Работница сетевого магазина в Пскове получила травму в торговом зале 21.10.2024, 09:530 Атаман «Западного казачьего резерва» Вадим Азарьев станет гостем программы «Железные люди»
21.10.2024, 09:420 Состав комитетов и комиссии обновят на очередной сессии Псковской городской Думы 21.10.2024, 09:301 После дачной амнистии придется платить налог на бани и сараи, заявили эксперты 21.10.2024, 09:280 Изменения в работу трех автобусов внесут в Великих Луках до 4 ноября 21.10.2024, 09:150 В России предложили очищать воду плазмой
21.10.2024, 09:000 «Дневной дозор»: Почему торговые сети победили местные магазины? 21.10.2024, 09:000 С начала 2024-го в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов 21.10.2024, 08:400 Власти предложили лицензировать продажи сигарет 21.10.2024, 08:300 КофеШкола приглашает на курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»
21.10.2024, 08:202 Российские ученые раскрыли роль янтаря в становлении Руси 21.10.2024, 08:000 Невролог назвал причину, по которой нельзя переставлять будильник по утрам 21.10.2024, 07:300 Лиса попала в фотоловушку в раскопе археологов в Новосокольническом районе 21.10.2024, 07:000 Терапевт рассказала о побочных действиях на организм витамина С
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru