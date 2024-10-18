Общество

Псковичей приглашают к участию в акции «Макулатура и пластик рулят»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс приурочен Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП и Международному дню волонтера.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру и пластик, сдать в приемный пункт, а собранные средства перечислить в благотворительный фонд.

Акция проводится с 21 октября по 21 декабря. Подробнее можно узнать на сайте.