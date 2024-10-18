Общество

Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 14 нелегальных мигрантов

14 граждан Республики Таджикистан выдворили за пределы Российской Федерации под контролем судебных приставов Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области на исполнение поступили судебные решения об административном выдворении иностранных граждан, которые находились или работали на территории области нелегально.

До оформления необходимых документов и осуществления процедуры выдворения иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД РФ по городу Пскову.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В соответствии с действующим законодательством суд назначил иностранцам наказания в виде административных штрафов в размере от 2 до 5 тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов доставили нарушителей закона в международный аэропорт Пулково (город Санкт-Петербург), препроводили их до пункта пропуска через государственную границу РФ и передали сотрудникам пограничной службы.

Въезд в Россию для них будет закрыт в течение 5 лет.