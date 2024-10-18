Общество

Почему родители должны читать детям сказки, ответила психолог

Сказки играю очень важную роль в развитии воображения ребенка. Почему родители должны читать детям сказки и какое влияние они оказывают на детское развитие, рассказала психолог детской консультативной службы Майя Голубева.

По словам психолога, сказки помогают ребёнку развивать воображение и фантазию, учат его представлять различные ситуации и персонажей. Таким образом он учится мыслить творчески и находить нестандартные решения.

«Чтение сказок вместе с родителями создаёт тёплые и доверительные отношения между ними и ребёнком. Это укрепляет семейные узы и способствует развитию эмоциональной связи между членами семьи. Кроме того, в сказках часто присутствуют положительные и отрицательные персонажи, которые демонстрируют разные модели поведения. Ребёнок учится различать добро и зло, хорошее и плохое, что помогает ему формировать моральные ценности и этические принципы. По большому счету, сказки перед сном помогают ребенку вырасти счастливым человеком. А потом уже и самостоятельно воспитывать своих детей в гармонии и любви», - рассказывает эксперт.

Что немаловажно, во время чтения сказок ребёнок слышит новые слова и выражения, которые расширяют его словарный запас. Это помогает ему лучше выражать свои мысли и чувства, а также улучшает его коммуникативные навыки.

Также регулярное чтение сказок развивает у ребёнка память и внимание, так как он должен запоминать сюжет, имена героев и детали событий. Это также помогает улучшить концентрацию и усидчивость, пишет RuNews24.ru.

«Сказки играют важную роль в развитии ребёнка. Поэтому родители должны обязательно читать детям сказки, чтобы обеспечить им гармоничное и успешное развитие. В такой тесной связи родитель-ребенок последний чувствует заботу и любовь. Но важно помнить, что посвящать этому или любому другому занятию с ребенком нужно не менее 30 минут в день», - уточняет Майя Голубева.