Почему родители должны читать детям сказки, ответила психолог

Сказки играю очень важную роль в развитии воображения ребенка. Почему родители должны читать детям сказки и какое влияние они оказывают на детское развитие, рассказала психолог детской консультативной службы Майя Голубева.
По словам психолога, сказки помогают ребёнку развивать воображение и фантазию, учат его представлять различные ситуации и персонажей. Таким образом он учится мыслить творчески и находить нестандартные решения.
Что немаловажно, во время чтения сказок ребёнок слышит новые слова и выражения, которые расширяют его словарный запас. Это помогает ему лучше выражать свои мысли и чувства, а также улучшает его коммуникативные навыки.
Также регулярное чтение сказок развивает у ребёнка память и внимание, так как он должен запоминать сюжет, имена героев и детали событий. Это также помогает улучшить концентрацию и усидчивость, пишет RuNews24.ru.
«Сказки играют важную роль в развитии ребёнка. Поэтому родители должны обязательно читать детям сказки, чтобы обеспечить им гармоничное и успешное развитие. В такой тесной связи родитель-ребенок последний чувствует заботу и любовь. Но важно помнить, что посвящать этому или любому другому занятию с ребенком нужно не менее 30 минут в день», - уточняет Майя Голубева.