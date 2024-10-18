Общество

Псковские школьники погрузились в мир рабочих профессий

Учащиеся 8–11 классов псковских школ познакомились с востребованными рабочими профессиями, актуальными программами обучения колледжей и техникумов, посетили ряд площадок работодателей и узнали о специфике трудоустройства выпускников. Профориентационные мероприятия организовали сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Псковской области в рамках Всероссийского единого дня открытых дверей кластеров «Профессионалитета». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области

В Псковском политехническом колледже ребята изучали садово-парковое и ландшафтное строительство, получая практические навыки и создавая свои проекты по ландшафтному дизайну.

Участники также побывали на мероприятии по технологии переработки древесины, где познакомились с современным оборудованием и методами деревообработки на площадке предприятия «Святобор».

Для желающих стать графическими дизайнерами были организованы практические занятия, где школьники вооружились основами профессии и проявили креативность через упражнения.

Будущие реставраторы получили уникальную возможность узнать о сохранении культурного наследия в Псковском кремле и других исторических объектах. Они узнали о методах реставрации и желании сохранить историю для будущих поколений.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» также расширила кругозор школьников, знакомя с уникальными экспонатами и профессиями в сфере культуры и туризма.

В Псковском областном колледже искусств будущие художники узнали о востребованных специальностях и приняли участие в мастер-классах по традиционным художественным технологиям.