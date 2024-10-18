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Общество

ОРВИ в Псковской области за неделю заболели почти три тысячи детей до 14 лет

22.10.2024 12:35|ПсковКомментариев: 0

4608 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 14 по 20 октября. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Показатель заболеваемости составил 78,40 на 10 тысяч населения. В городе Пскове зарегистрирован 2271 случай ОРВИ, или 49,3% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 28 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на четыре случая меньше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрирован 51 случай, или 8,68 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что 268 детей с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализировали в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу за период с 1 сентября по 21 октября. 

Теги: #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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