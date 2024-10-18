Общество

С пневмонией в псковскую инфекционку с начала учебного года госпитализировали 268 детей

268 детей с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализировали в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу за период с 1 сентября по 21 октября. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«По состоянию на 22 октября в стационаре находится 71 ребенок, из них: 66 - в городе Пскове, и пятеро - в филиале "Великолукский". Заболевания протекают, в основном, в легкой или средней степени тяжести», - сказала Анастасия Повторейко.

По результатам учета обращений в инфекционную больницу зарегистрировано 13 групповых очагов в образовательных учреждениях города Пскова, число пострадавших - 104 ребенка.

Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.

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