Третий слет юнармейцев в День памяти жителей сожжённых деревень

22 октября объявлен в Псковской области Днём памяти жителей сожженных деревень. Дата была назначена не случайно. Именно в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Всего за годы фашистской оккупации на территории региона было сожжено около 5000 деревень.
В рамках региональной памятной даты проходят различные мероприятия. В Родинском доме культуры в Псковском районе 22 октября прошел Третий ежегодный юнармейский слет Псковского района, посвященный Дню памяти жителей сожженных деревень. Подробнее — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Слет представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» начался с посещения мемориалов, установленных на знаковых местах Псковского района, среди них деревни Ланева Гора и Пикалиха, Ферма №2 и военное захоронение в деревне Жидилов Бор.
В этих местах во времена Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками были совершены преступления против мирных жителей.
Для участников слета движения «Юнармия» провели экскурсию по музею «Поганкины палаты», в котором они ознакомились с историей древнего Пскова и уникальными экспонатами Псковского музея-заповедника.
А после в Доме культуры деревни Родина состоялись встреча с автором фильма о Ланевой Горе, журналистом ГТРК «Псков» Виталием Михайловым и показ его документального фильма.
После показа состоялась торжественная часть, во время которой желающих приняли в ряды «Юнармии». Они дали клятву на сцене, им были вручены юнармейские книжки и памятные значки. Молодые ребята исполнили гимн движения.
Напомним, в Псковском районе за время войны было уничтожено более 600 деревень. Некоторые села и деревни сжигались немцами дотла вместе с мирными жителями. Фашисты расстреливали и заживо сжигали людей целыми семьями часто лишь из-за подозрений в их связи с партизанами или с целью запугивания населения. В период немецкой оккупации кровавые расправы над местными жителями были учинены в деревнях Добровитки, Пикалиха, Ланева Гора, Лихово, Васцы, Замошки.
Подобные мероприятия дают понять всем жителям области, что не забыты события прошедших лет. Патриотическое воспитание молодежи играет в этом немаловажную роль.
Андрей Николаев