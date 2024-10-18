Общество

Третий слет юнармейцев в День памяти жителей сожжённых деревень

22 октября объявлен в Псковской области Днём памяти жителей сожженных деревень. Дата была назначена не случайно. Именно в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Всего за годы фашистской оккупации на территории региона было сожжено около 5000 деревень.

В рамках региональной памятной даты проходят различные мероприятия. В Родинском доме культуры в Псковском районе 22 октября прошел Третий ежегодный юнармейский слет Псковского района, посвященный Дню памяти жителей сожженных деревень. Подробнее — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Слет представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» начался с посещения мемориалов, установленных на знаковых местах Псковского района, среди них деревни Ланева Гора и Пикалиха, Ферма №2 и военное захоронение в деревне Жидилов Бор.

В этих местах во времена Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками были совершены преступления против мирных жителей.

«Это была моя инициатива, и вот мы уже третий год проводим это мероприятие для юнармейской аудитории. В этом году мы решили отметить этот день не только в Ланевой Горе, откуда пошел этот день, а еще и в других местах, где есть памятные места, посвященные жертвам фашизма или сожженным деревнями. Поэтому наш район был поделен на четыре части. Середка, Ершово, Писковичи провели митинг, возложение цветов на могиле в Жидиловом Бору (это могила, где упокоены жертвы фашизма из концлагеря в Моглино). Сторона, где Торошино, Карамышево Быстрецово - провели митинг и возложили цветы у памятного знака и на могиле жителей, сожженных в деревне Пикалиха в Карамышевской волости. Западная сторона: Тямша, Родина и Моглинская школа - провели митинг и возложили цветы на братской могиле Фермы №2. Это по дороге в Родину. Это тоже жертвы, замученные в концлагере. Стремуткинская и Москвинская школы проводили митинг в самой Ланевой Горе», - рассказал о памятном дне и мероприятиях директор Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев.

Для участников слета движения «Юнармия» провели экскурсию по музею «Поганкины палаты», в котором они ознакомились с историей древнего Пскова и уникальными экспонатами Псковского музея-заповедника.

А после в Доме культуры деревни Родина состоялись встреча с автором фильма о Ланевой Горе, журналистом ГТРК «Псков» Виталием Михайловым и показ его документального фильма.

«В 2019 году, когда вышел фильм про Ланеву Гору, получилось это случайно. Инициативу проявили наши коллеги из управления ФСБ РФ по Псковской области. Они рассекретили очередное дело и предложили нам сделать хороший документальный проект об этом. Я взялся за это дело, посмотрел то, что рассекретили коллеги. Честно вам скажу, мне не понравилось, потому что было неинтересно делать то, что он предлагает. И тогда я обнаружил, что есть история про Ланеву Гору. И тогда мы начали работать. Нам помогли найти ветерана ФСБ, которого вы видели в кино. Ну и дальше мы нашли в самой деревне жителей и даже очевидицу событий, которая осталась в живых», - описал процесс создания фильма Виталий Михайлов.

После показа состоялась торжественная часть, во время которой желающих приняли в ряды «Юнармии». Они дали клятву на сцене, им были вручены юнармейские книжки и памятные значки. Молодые ребята исполнили гимн движения.

Напомним, в Псковском районе за время войны было уничтожено более 600 деревень. Некоторые села и деревни сжигались немцами дотла вместе с мирными жителями. Фашисты расстреливали и заживо сжигали людей целыми семьями часто лишь из-за подозрений в их связи с партизанами или с целью запугивания населения. В период немецкой оккупации кровавые расправы над местными жителями были учинены в деревнях Добровитки, Пикалиха, Ланева Гора, Лихово, Васцы, Замошки.

Подобные мероприятия дают понять всем жителям области, что не забыты события прошедших лет. Патриотическое воспитание молодежи играет в этом немаловажную роль.

Андрей Николаев