Общество

Более 200 звонков поступило от псковичей на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, которая проходила с 30 сентября по 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

За это время специалисты ведомства ответили на вопросы более 200 жителей региона. Наибольшее количество обращений поступило из города Пскова.

15% обращений касались вопросов иммунизации против гриппа: где получить прививку, кому она необходима, что делать в случае противопоказаний, как правильно подготовиться.

14% интересовались вопросами о вакцинах: их составом, совместимостью, производителями и доступностью.

51% задавали вопросы об эпидемиологической ситуации. Псковичей также волновали вопросы о неспецифической профилактике, ограничительных мероприятиях в учебных заведениях (закрытие классов и групп), а также о температурном режиме в зданиях общественного назначения и жилых помещениях.

20% другие вопросы.

Всем обратившимся гражданам были даны разъяснения и рекомендации.