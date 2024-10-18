Общество

Псковское управление ФСИН подвело итоги работы оперативно-режимных служб

Итоги работы за 9 месяцев 2024 года подвели оперативно-режимные службы УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

На базе псковского следственного изолятора №1 под руководством первого заместителя начальника ведомства Виктора Леонова и при участии псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области Александра Григорьева прошло оперативное совещание по подведению итогов деятельности оперативных и режимных подразделений за 9 месяцев текущего года, постановке задач на предстоящий период времени.

На мероприятии присутствовали начальники и личный состав оперативного отдела и отдела режима и надзора регионального УФСИН, заместители начальников ИК (СИЗО), курирующие вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальники оперативных отделов и начальники отделов безопасности (режима) учреждений УФСИН России по Псковской области.

Повестка дня включала рассмотрение результатов служебной деятельности, обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией оперативно-розыскной деятельности, обеспечением режима и осуществлением надзора за осужденными в подведомственных учреждениях области. Отдельное внимание уделено мерам, направленным на недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений в учреждениях УИС региона.

Первым заместителем руководителя УФСИН дана оценка работы подразделений, выделены положительные тенденции и отмечены имеющиеся недостатки. Также озвучены предложения по улучшению служебных показателей и определен круг приоритетных задач. Совещание завершилось проведением учебно-методических сборов по направлениям и сдачей зачетов на знание нормативно-правовой базы.