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Черный хлеб полезен для снижения рисков атеросклероза — эксперт

Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в черном хлебе, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме», — сказала Мария Калошина.

Эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры.

При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы — содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным, сообщает РИА Новости.

Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова.

«Выбирая вид черного хлеба, следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них», — добавила Мария Калошина.