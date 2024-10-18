Общество

Осужденные к принудительным работам побывали на приеме у начальника псковского УФСИН

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провёл прием граждан в приёмной президента РФ в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе приема рассматривались вопросы, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства. Также на мероприятии присутствовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС регионального УФСИН Вячеслав Иванов.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Обращения посетителей касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в виде принудительных работ, права проживания за пределами исправительного центра, а также получения краткосрочного выезда за территорию исправительного учреждения с целью решения трудовых и бытовых вопросов.

Каждого из пришедших на прием руководитель УФСИН внимательно выслушал, изучил материалы, ответил на вопросы и дал необходимые разъяснения норм уголовно-исполнительного законодательства. Все граждане, обратившиеся с просьбами, будут проинформированы о результатах их обращений в письменной форме в установленные законом сроки, отметили в ведомстве.