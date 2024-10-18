Общество

157 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

157 тысяч человек в Псковской области привились от гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ситуацию, связанную с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в регионе, обсудили участники очередного заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Псковской области. Совещание под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в среду, 23 октября, в правительстве региона. В режиме ВКС в обсуждении вопросов участвовали представители муниципальных образований области.

Участники заседания подробно проанализировали противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в регионе. Среди ключевых остается своевременная вакцинация против гриппа, а также гемофильной и пневмококковой инфекций. В настоящее время от гриппа в Псковской области привились 157 тысяч человек, или 57% от запланированного числа граждан. В области работают 151 стационарный пункт вакцинации в медицинских организациях, 36 мобильных выездных бригад, а также 2 мобильных пункта в Пскове и Великих Луках.

Вера Емельянова рекомендовала руководителям региональных комитетов и подведомственных учреждений во всех сферах жизнедеятельности принять дополнительные меры профилактики сезонных заболеваний и санитарной безопасности населения в целом.

«Важно обезопасить себя от предстоящих вирусных атак, чтобы создать устойчивый иммунитет, обеспечить безопасность граждан и не допустить роста заболеваемости. Кроме иммунизации, которая должна быть завершена в ближайший период, важно сформировать защиту организованных коллективов», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Так, в учреждениях, где это еще не организовано, необходимо создать барьеры и разделить потоки граждан, проводить полный комплекс мероприятий по санитарной обработке помещений и транспорта, а также соблюдать «утренний фильтр». Особенно это касается сфер, которые работают с гражданами групп риска: образование, здравоохранение, транспорт, торговля, социальная защита и др.

Отдельное внимание — детям. «Необходим повышенный контроль как со стороны образовательных организаций, так и со стороны родителей», — подчеркнула Вера Емельянова и поручила комитету по образованию подготовить для родителей памятки по сохранению здоровья детей в период активации сезонных заболеваний.