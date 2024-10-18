Общество

Псковичи могут стать участниками Всероссийского форума «Патриот»

Псковичи могут принять участие во Всероссийском патриотическом форуме «Патриот», который пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участниками Форума в очном и онлайн-форматах станут около шести тысяч человек. Принять участие могут сотрудники региональных центров патриотического воспитания и профильных органов исполнительной власти, общественных организаций, поисковых движений и патриотических клубов.

На Форуме состоится церемония вручения Национальной премии «Патриот», которая направлена на выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Регистрация на Форум проходит до 12 ноября на сайте.