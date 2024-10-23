Общество

Во взяточничестве 76% псковичей винят обе стороны сделки – опрос

Во взяточничестве псковичи стали чаще винить обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей (76%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 15% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.

Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (20% против 10%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (10% среди опрошенных до 34 лет, 20% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (87%).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (87%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (22%).