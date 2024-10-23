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Общество

Как помочь детям во время карантина: советы псковским родителям от Роспотребнадзора

24.10.2024 18:19|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор поделился практическими рекомендациями для родителей, которые помогут поддержать детей в карантинный период. Советы Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном управлении ведомства.

Чтобы помочь ребенку во время карантина, нужно: 

  • Следить за здоровьем ребенка.

«Если вы видите симптомы ОРВИ, особенно подъем температуры, затяжной кашель, затрудненное дыхание, надо вызвать врача на дом и выполнить все его рекомендации», - призвали специалисты.

  • Ограничить контакты с другими детьми.

Ключом к замедлению распространения внебольничной пневмонии является разобщение школьников, то есть ограничение контактов. Пока школы закрыты, детям лучше не встречаться друг с другом лично. Чтобы помочь малышам поддерживать общение с друзьями, можно провести видеочат.

  • Обучать ежедневным профилактическим мероприятиям.

Нужно объяснить детям, что мытье рук с мылом поможет сохранить их здоровье и предотвратить распространение вируса среди окружающих. Не забывать своевременно проветривать и проводить влажную уборку дома — это также относится к мерам неспецифической профилактики.

  • Помогать ребенку в дистанционном обучении.

Просмотреть задания из школы и помочь вашему ребенку определить разумные темпы выполнения работы. Возможно, понадобится помочь в подключении устройства к образовательной платформе.

  • Организовать режим дня ребенка.

Соблюдать режим сна, вставать в одно и то же время с понедельника по пятницу. Структурировать день для обучения, свободного времени, здоровой еды и физической активности.

  • Предложить варианты досуга для ребенка.

Чтобы дети не сидели постоянно перед телевизором или в гаджетах, можно придумать для них различные виды активностей: настольные игры, головоломки, подвижные игры, предложить детям нарисовать открытки для бабушек и дедушек, интересные книги, которые можно было бы прочитать в свободное время. Обязательно выходить на прогулку, проследить, чтобы ребенок был одет по погоде, переохлаждение снижает защитные способности организма.

Напомним, с 21 октября все школы Пскова ушли на дистанционное обучение: 

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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