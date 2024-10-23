Общество

Псковская область опережает план по цифровой трансформации на 25%

На рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов сообщил, что мероприятия региональной стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления реализуются с опережением плана на 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В частности, по показателю цифровой зрелости основных отраслей регион уже достиг 80% при плановых значениях этого года в 55%. Реализовать проект на 100% планируется в ближайшие пару лет, а не к 2030 году, как было запланировано изначально, добавил руководитель управления.

Виталий Рахманов рассказал Михаилу Ведерникову, что сейчас идет работа по переустройству Стратегии цифрового развития в соответствии с задачами нового национального проекта «Экономика данных». Уже выделены шесть основных направлений. Это внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и переход на отечественную радиоэлектронную продукцию; построение инфраструктуры хранения и обработки данных; внедрение цифровых сквозных технологий, включая технологии искусственного интеллекта; обеспечение информационной безопасности; подготовка кадров; внедрение технологий биометрической идентификации и аутентификации с использованием Единой биометрической системы.

Одной из самых значимых задач цифровой трансформации региона Виталий Рахманов назвал повышение качества взаимодействия населения с госорганами. В первую очередь это касается электронных сервисов.

Еще одна приоритетная программа в рамках цифровой трансформации региона — внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «БГ»).

В настоящее время полностью завершены работы по модернизации ядра проекта, проинформировал Виталий Рахманов. Сегодня в Пскове работает около 440 камер, из них 50 устройств монтировано в этом году. В следующем году запланирована установка еще более 100 камер. В активной стадии внедрение АПК «БГ» в Великих Луках, систему города до конца года также пополнят более 100 устройств, еще 50 появятся на улицах Острова. Камеры устанавливаются в общественных местах, а также в точках, определенных во взаимодействии с силовыми ведомствами региона. Кроме того, по поручению губернатора устройства появляются на объектах благоустройства с целью предотвращения актов вандализма.

«Система распознавания, которая внедрена в комплекс "Безопасный город", уже продемонстрировала потрясающую эффективность. Модернизация продолжается. Так, у системы распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей появился новый функционал — возможность построения маршрутов передвижения автомобилей с помощью нейросетей. С комитетом по транспорту прорабатываем задачу, чтобы все комплексы фото- и видеофиксации в регионе в обязательном порядке передавали данные в систему "Безопасный город"», — рассказал руководитель управления.

Михаил Ведерников положительно оценил работу, проведенную псковскими специалистами. «Цифровизация основных отраслей экономики и социальной сферы действительно идет хорошими темпами. Молодцы, результаты впечатляют», — заключил губернатор.