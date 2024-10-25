Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром»

В ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Требования к соискателям: в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.