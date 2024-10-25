Общество

Псковская областная больница открыла 15 новых коек для пациентов

Псковская областная клиническая больница расширила коечный фонд на 15 новых коек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фотографии: Псковская областная клиническая больница

«Завершился ремонт в бывшем отделении обсервации рядом с отделением общей хирургии, и палаты готовы принять пациентов», - рассказали в больнице.

Каждая палата оснащена всем необходимым: раковинами, кнопками вызова медперсонала, индивидуальным освещением, кондиционерами и телевизорами.

«Стремимся создать наиболее благоприятные условия для лечения и восстановления наших пациентов», - заключили в учреждении.