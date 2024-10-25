Общество

Сезон простуд: псковичи раскупают лекарства онлайн

Жители Пскова стали чаще заказывать лекарства в интернет-аптеках. Так, с января по сентябрь они использовали на 53% больше трафика на этих ресурсах, чем в том же периоде прошлого года. При этом выросла и посещаемость сайтов аптечных сетей, имеющих пункты продаж по всему городу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МегаФон.

Фото: МегаФон

С наступлением холодов жители Пскова стали особенно активно заботиться о своем здоровье. За девять месяцев этого года на сайтах аптек они выкачали на 50% Гбайт больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Самой популярной стала сеть аптек «Апрель» — на нее приходится 45% от всего использованного трафика на тематических сайтах. С начала года псковские жители выбирали и заказывали там лекарства в два раза чаще относительно прошлого года. Далее следуют «Столички» (31%) и «Планета здоровья» (16%). В топ-5 также вошли «Аптеки Столички» и «Асна» (по 4% соответственно).

Между тем жители Пскова стали активнее покупать препараты на сайтах онлайн-аптек — трафик на эти сайты подскочил на 90%. Самая популярная из них — Apteka.ru с долей 50%. которая за год смогла выйти в лидеры по динамике трафика. Её ассортимент изучали в 2,5 раза больше. В топ-3 также входят «Еаптека» (47%) и «Здравсити» (3%).

Чаще всего жители Пскова пользовались сайтами аптек в марте и сентябре этого года — на эти месяцы традиционно приходится пик сезонных простуд. Поисками и покупками лекарств псковичи предпочитают заниматься в рабочие дни — преимущественно с понедельника по четверг.