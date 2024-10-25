Общество

Вылет авиарейса Москва - Псков отменили окончательно спустя 7 часов ожидания

Вылет самолета авиарейса А4 7037 Москва - Псков отменили спустя семь часов ожидания сегодня, 27 октября, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Изначально, согласно расписанию, отправка рейса была назначена на 8:00. Вылет несколько раз переносили из-за погодных условий, а именно из-за тумана, который накрыл Псков. Последний раз авиарейс перенесли на 15:10, а затем окончательно отменили.

«Сидим в аэропорту Москвы. Никакой информации от сотрудников авиакомпании Азимут. Уже на 6 часов задержка рейса. Информации ноль - с нами маленькие дети. Выдали сертификаты по 400 рублей на человека - при ценах в аэропорту это хлеба пожевать. При этом погода в Пскове уже давно нормализовалась. Слов нет, отношение к пассажирам данной авиакомпании ужасает», - сообщают пассажиры авиарейса.