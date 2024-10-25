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Общество

День создания российской армейской авиации отмечают 28 октября

28.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Днём создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск.

Вертолётная авиация сначала именовалась вспомогательной — в её задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь. Затем, в ходе технической эволюции, вертолёты превратились в грозное оружие. А в начале 70-х годов двадцатого столетия, с принятием на вооружение Ми-24, чьей основной ролью была поддержка сухопутных войск на поле боя, вспомогательная авиация стала армейской.

Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе армейских операций (боевых действий). За более чем полувековую историю армейской авиации экипажи её крылатых машин побывали во всех «горячих точках» России и далеко за её пределами. Сегодня они продолжают показывать высокие образцы мужества и героизма, выполняя боевые задания.

В мирной обстановке армейская авиация обеспечивает мероприятия боевой подготовки Сухопутных войск. Ни одно из учений различного масштаба не проводится без авиационного обеспечения, без участия боевых и транспортных вертолётов.

За последние десятилетия армейская авиация несколько раз переходила из Военно-воздушных сил в Сухопутные войска и обратно. В 1990 году армейская авиация стала самостоятельным родом войск, а к январю 2003 года была передана в ведение Военно-воздушных сил РФ, которые с 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил РФ.

Сегодня армейская авиация России, чьё вооружение считается одним из лучших в мире, — это несколько тысяч вертолётов в различных вариантах применения, и некоторые типы вертолётов практически не имеют аналогов в мире. В основном задачи авиационной поддержки общевойсковых формирований решаются вертолётами Ми-8/24/26/28/35 (в различных версиях и модификациях), Ка-50/52/226, Ансат. К том же ведутся разработки новых моделей — обновление и увеличение вертолётного парка является одним из приоритетов для Вооружённых сил РФ, пишет calend.ru.

Также надо отметить, что вертолётная авиация сегодня применяется не только в интересах Министерства обороны, но и других силовых структур России (МВД, МЧС), что обеспечивает успешное решение задач при ведении боевых действий и в чрезвычайных ситуациях. Немаловажную роль в становлении и развитии армейской авиации имеет и подготовка пилотов.

Верность присяге, мужество, профессионализм тех, кто сегодня в строю, — гарантия мирной жизни страны. Воинское мастерство, боевое братство, героизм профессионалов военной авиации вызывают искреннее уважение. Ведь главное достояние армейской авиации — морально-боевые качества российских пилотов. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.

Источник: Псковская Лента Новостей
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