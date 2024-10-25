Общество

Во время субботника на набережной реки Великой в Пскове собрали 72 мешка мусора

В Пскове состоялся субботник, организованный участниками еженедельного забега «5 вёрст», который прошёл сразу после утренней пробежки. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «5 вёрст Псков».

Фотографии: группа «ВКонтакте» «5 вёрст Псков»

На мероприятие пришли 25 человек, включая 5 детей. За два часа работы команда собрала 72 мешка мусора со старой смотровой площадки на берегу реки Великой, ставшей чистой и привлекательной для горожан и гостей, желающих полюбоваться видами на Псковский кремль.

Собравшись за кружкой травяного чая, участники обсудили результаты субботника. Активисты из движения «Экосистема» рассказали о своих экологических проектах и пригласили всех присоединиться к акции по сбору макулатуры «БумБатл». Это мероприятие оказалось не только полезным, но и познавательным.

Команда «5 вёрст» поблагодарила всех участников за вклад в чистоту города.

Отдельная благодарность была выражена отделу благоустройства управления городского хозяйства Пскова за предоставленный инвентарь и помощь в уборке.