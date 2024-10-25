Михаил Ведерников: В Псковской области проблем в части межнационального общения нет

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области проходит в Пскове 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что всем необходимо передавать идею равного диалога между всеми национальностями России будущим поколениям.
Также он вручил благодарственные письма правительства Псковской области. Дипломы победителей областного конкурса по предоставлению субсидий СО НКО получили, в частности, руководитель организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк; председатель псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"», председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян; Заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.
Митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов) поприветствовал всех присутствующих на заседании и поздравил всех с наступающим праздником - Днём народного единства.
В заседании приняли участие представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.
В рамках повестки дня обсуждают вопросы:
В ходе заседания участники могут задать интересующие их вопросы докладчикам, обсудить вопросы в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также внести предложения по дальнейшей реализации государственной национальной политики в Псковской области.