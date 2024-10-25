Общество

Михаил Ведерников: В Псковской области проблем в части межнационального общения нет

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области проходит в Пскове 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что всем необходимо передавать идею равного диалога между всеми национальностями России будущим поколениям.

«Наше заседание посвящено предстоящему Дню народного единства. Мы всегда с благодарностью вспоминаем каждый народ, каждую культуру и каждого героя, которые долгие века защищали и строили нашу страну. Свой значимый вклад внесли все: и русские, и татары, и чуваши. Так было и во времена Отечественной войны 1812 года. В Великую Отечественную войну победа была достигнута только благодаря тому, что участвовал каждый народ нашей огромной страны. Это важное напоминание о том, что в непростые времена мы всегда были и остаёмся вместе. Братские народы всегда бок о бок противостояли противникам. В Псковской области у нас проблем в части межнационального общения нет. Мы должны держаться друг друга и поддерживать диалог, передавать эту идею следующему поколению», — сказал Михаил Ведерников.

Также он вручил благодарственные письма правительства Псковской области. Дипломы победителей областного конкурса по предоставлению субсидий СО НКО получили, в частности, руководитель организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк; председатель псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"», председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян; Заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов) поприветствовал всех присутствующих на заседании и поздравил всех с наступающим праздником - Днём народного единства.

«День народного единства символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Мы - жители великой России разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Все мы являемся единым народом с общими корнями и общим будущим», — сказал митрополит.

В заседании приняли участие представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.

В рамках повестки дня обсуждают вопросы:

О проектах-победителях областного грантового конкурса в сфере реализации государственной национальной политики на территории Псковской области в 2024-2025 годах.

О реализации общественно значимых проектов национальными и религиозными объединениями Псковской области.

Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников и членов их семей, проживающих за рубежом, на территории Псковской области.

О проекте общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» «Школьные клубы дипломатии».

В ходе заседания участники могут задать интересующие их вопросы докладчикам, обсудить вопросы в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также внести предложения по дальнейшей реализации государственной национальной политики в Псковской области.