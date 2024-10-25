Общество

Псковская школьница стала призером конкурса «Семья Абилимпикс»

Награждение победителей и призеров конкурса по изобразительному искусству «Семья Абилимпикс» состоялось в выставочном центре «Гостиный двор». Учащаяся Центра специального образования №1 Полина Яковлева заняла второе место в категории «школьники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Конкурс организован Национальным центром «Абилимпикс» совместно с Международным союзом педагогов-художников, партнером движения «Абилимпикс» в России.

Кроме того, Псковскую область в финале чемпионата представляли два участника. В категории «специалисты» — Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело».

В этом году финал чемпионата посетили более 12 тысяч человек, включая участников, руководителей органов исполнительной власти регионов России, представителей Всероссийских организаций инвалидов, организаций-работодателей, производителей оборудования для людей с инвалидностью, образовательных и некоммерческих организаций, а также делегации из дружественных государств. На площадке состоялись соревнования по 50 основным и 11 презентационным компетенциям, в них приняли участие более 1000 человек из всех регионов России.

Основная цель движения «Абилимпикс» — комплексная профессиональная реабилитация людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развитие социокультурной инклюзии в обществе. На сегодняшний день чемпионат охватывает все регионы России, а число соревновательных дисциплин за десять лет выросло с 29 до 206.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Инициатива в том числе позволят более эффективно достигать целей президентских нацпроектов.