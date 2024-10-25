Общество

Михаил Ведерников подписал указ об изменении структуры правительства Псковской области

Губернатор Псковской области подписал указ об изменении структуры правительства региона, сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Из управления специальных программ выделено самостоятельное управление по мобилизационной работе и защите государственной тайны, следует из указа.

«Публикую отдельно, чтобы не было оснований для конспирологии», - написал Михаил Ведерников.

Также он добавил, что цель документа максимально прозрачная: сейчас эти два направления требуют особого внимания.

«Курирование нового структурного подразделения буду осуществлять лично. Штатная численность аппарата не меняется. Это делается для совершенствования работы с профильными федеральными органами», - подытожил губернатор.