Общество

С начала года 135 кошек отправили на дополнительный контроль на границе в Псковской области

В 2024 году 435 животных-компаньонов были отправлены на дополнительный ветеринарный контроль на границе в Псковской области. Из них 135 животных - кошки. Об этом рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции в Пскове 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Животные вывозились не только в страны Европейского союза, но и в Турцию, Израиль, Сербию и Хорватию.

«Требование вакцинировать животных остается одним из самых главных», - отметила Галина Леонова.