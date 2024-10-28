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Общество

Молодежную политику в Псковской области ждут перемены

29.10.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

С принятием изменений в законе «О молодежной политике в РФ» грядут значительные перемены. Молодежная политика в России вступает в новый этап развития, создаются новые проекты и стратегии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Обновленный закон направлен на поддержку патриотических клубов и молодежных организаций, а также на создание возможностей для самообразования и развития молодежи. В городах России будут открыты молодежные центры, предлагающие разнообразные услуги: от обучения игре на гитаре до волонтерских акций.

Патриотические организации получат приоритетную поддержку от государства, включая дополнительное финансирование и помощь в материально-техническом обеспечении. Молодежные некоммерческие организации также получат еще больше поддержки, с возможностью участия в конкурсах и совмещения учебы с проектной деятельностью.

Молодежь сможет получать финансирование на реализацию своих проектов через механизм молодежного инициативного бюджетирования. В каждом регионе будут появляться обновленные общественные пространства, спортивные и творческие объекты.

С принятием закона в России будет выстроена четкая структура полномочий в органах власти, что позволит более эффективно реализовывать молодежную политику на всех уровнях, заключили в комитете. 

Росмолодежь продолжит вести мониторинг реализации молодежной политики в стране.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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