Общество

В 65 пробах импортируемой через Псковскую область плодоовощной продукции выявили пестициды

90 объектов, реализующих плодоовощную продукцию, более 350 проб, в том числе 139 — импортируемой продукции, проверили в Псковской области за 9 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Исследования проводились по санитарно-химическим показателям на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов, по микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов.

По результатам лабораторных испытаний в 65 пробах импортируемой плодоовощной продукции были выявлены остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании. При этом во всех образцах обнаруженные количества не превышали установленных требований.

В трех исследованных пробах овощей отечественного происхождения выявлено содержание нитратов, превышающее гигиенические нормативы (1,9%). В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

Наиболее частые нарушения законодательства при продаже овощей и фруктов:

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции;

несоблюдение условий хранения, установленных изготовителями.

По результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий снято с реализации две партии плодоовощной продукции общим объемом 5,36 кг.