Общество

Администрацию обязали провести уборку и дезинсекцию контейнерных площадок в бежаницком поселке Красный Луч

Полистовскую администрацию обязали провести мероприятия по уборке и дезинсекции контейнерных площадок в бежаницком поселке Красный Луч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что местная администрация длительное время не проводилась уборка и дезинсекция площадок для сбора твердых коммунальных отходов в поселке Красный Луч Бежаницкого округа. В связи с этим прокуратура района внесла представление в адрес главы органа местного самоуправления.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования действенных мер по устранению нарушений принято не было, что послужило основанием для направления искового заявления в суд.

Суд признал незаконным бездействие администрации сельского поселения «Полистовское» в части непринятия мер по уборке и дезинсекции контейнерных площадок. На орган местного самоуправления возложена обязанность по проведению указанных мероприятий в установленный срок.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.